Obras

Iniciaram nesta semana os trabalhos de terraplanagem para a obra de pavimentação que liga Capitão a Encantado. A movimentação das máquinas iniciou uma semana após a assinatura do contrato, na segunda-feira, dia 17, entre os membros da Administração Municipal de Capitão – o secretário Márcio André da Costa e o prefeito Paulo César Scheidt – e o diretor da Giovanella, Darci Giovanella. A pavimentação é uma conquista para o município, que após a obra concluída terá uma ligação asfáltica.

O trecho de Capitão até a divisa com Linha Argola, Encantado, possui extensão de 2,136 km e sete metros de largura, totalizando 14.952 m². Parte do valor, 30% dos R$ 2.573.997,91 provém de recursos municipais e os outros 70% do governo do Estado.

Já a execução da pavimentação do trecho de Encantado – 4,36 quilômetros nas localidades de Linha Garibaldi/Linha Argola – depende da análise jurídica de um recurso interposto por uma das construtoras que participou do processo licitatório. O Governo do Estado já oficializou o convênio entre Encantado e o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para a pavimentação e a execução da obra já foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Maior mobilidade

Moradora de Linha São Domingues, Lucinda de Vitte, espera pelo asfalto há vários anos. A agricultora que mora às margens da estrada comemora a notícia já que está cansada da poeira. No verão, período mais crítico, ela mantém portas e janelas fechadas na tentativa de barrar a poeira que forma uma nuvem cobrindo hortaliças e verduras. “Vai melhorar em todos os aspectos. Além de terminar com a poeira o asfalto vai propiciar maior mobilidade. Estamos no aguardo”.

Arroio do Meio perde

O conforto e a comodidade em trafegar por uma rodovia pavimentada encurtará ainda mais a distância entre Capitão e Encantado que é de 14 km. Além da distância maior, quatro quilômetros a mais, o acesso a Arroio do Meio é realizado pela ERS 482 que é de chão batido e que desde 1998 mobiliza esforços de autoridades locais e regionais pela pavimentação.

É em Arroio do Meio que a família Graff se dirige quando precisa de serviços bancários, procurar por saúde ou até mesmo para fazer o rancho mensal, conforme explica o morador do centro de Capitão, Pedro Graff. Entretanto, após a conclusão das obras de pavimentação optarão por Encantado em razão da proximidade e da comodidade. “Será mais fácil ir para Encantado. A exemplo de Arroio do Meio, Encantado oferece um comércio diversificado e forte. Por isso, quando a pavimentação for concluída, daremos preferência para realizar nossos negócios em Encantado”, fala.

Por daiane