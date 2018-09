Futsal

O 20º Campeonato Municipal de Futsal de Capitão – Taça Sicredi, realizou rodada na noite de sexta-feira, dia 22, com os jogos semifinais da categoria Força Livre Masculino e Feminino. Nesta rodada jogaram Que Tiro Foi Esse 11 x 0 Ki-Poder (Fem), Meia Boca 0 x 2 Wikins (Masc), Damas na Quadra 3 x 5 Nova Bréscia (Fem) e Linha Argola 4 x 1 Xurupita (Masc).

Nesta sexta-feira o torneio realiza os jogos da rodada final com a disputa de três partidas. No primeiro confronto teremos a decisão do 3º e 4º lugar do masculino entre Xurupita x Meia Boca. Na segunda partida pela decisão do feminino, jogam Nova Bréscia x Que Tiro Foi Esse e na última partida da noite a decisão do título do masculino entre Wikins x Linha Argola. Os jogos iniciam às 19h30min.

Por daiane