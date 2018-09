Futsal

A Administração Municipal de Arroio do Meio através do Departamento de Esporte e Lazer, inicia na noite desta sexta-feira, dia 14 de setembro, os jogos do 9º Campeonato Municipal de Futsal. O certame confirmou 23 equipes que devem movimentar 270 atletas. Na categoria Força Livre Masculino jogam 11 equipes, quatro na categoria Feminino, quatro no Veterano (nascidos em 1982) e quatro no Master (nascidos em 1968). Os jogos que acontecem nas noites de terças e sextas-feiras à noite, sem a cobrança de ingresso, serão realizados nos ginásios do município.

A primeira rodada será realizada no Salão Paroquial do Centro após solenidade prevista para às 19h30min. Nesta rodada se enfrentam pela categoria Força Livre Masculino, Só Ceva/Ultra Sol x Virakopus/Transmar, Só Barulho/SOS Fogões x Meia Boka Jr/Const. Cunha, Invictus x Só Fumaça e Tulipas x Atécubanos/Cerâmica Andres. A segunda rodada ocorre na terça-feira, dia 18, no ginásio do Aimoré com início às 19h15min, quando jogam Amigos do Shrek x Meia Boka Jr/Const. Cunha; Contra Ordem/Agro Closs x Implacáveis/MD Acabamentos, Só Barulho/S.O.S Fogões x Só ceva/Ultra Sol e Atecubanos/Cerâmica Andres x Invictus.

Por daiane