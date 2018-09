Geral

Hoje, dia 14 e amanhã, 15, ocorre a Feira de Adoção de Cães na Associação de Proteção aos Animais Arroio-meenses (Apaam). A ação faz parte da Campanha de Adoção Responsável Adote Fácil, organizado pelo Departamento Municipal do Meio Ambiente e secretaria da Saúde/Vigilância Sanitária de Arroio do Meio, dentro do programa Nossa Cidade, Meu Lar.

Na sexta-feira, 14, as voluntárias da Apaam e servidores da Secretaria Municipal da Saúde estarão atendendo a comunidade das 13h30min às 17h. Já no sábado, 15, o canil estará aber-to para visitação e adoção das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h. Todos os cães disponíveis para adoção são vacinados e castrados.

Após a feira, o novo sistema de adoção será realizado de forma permanente, todas as quartas-feiras e sábados à tarde, mediante o preenchimento do termo de responsabilidade por parte do interessado em adotar. Outras ações de controle de natalidade e cuidados com animais de estimação fazem parte do programa, visando prevenir a procriação desordenada e futuros abandonos.

JOGUE LIMPO COM A SUA RUA NO BAIRRO NAVEGANTES

Outra ação do programa Nossa Cidade, Meu Lar está programada para a próxima semana, dias 17 e 18, na rua Campos Sales, quando as equipes dos Departamentos do Meio Ambiente e Serviços Urbanos realizam mutirão de limpeza no bairro, em parceria com a comunidade.

Por daiane