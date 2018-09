Agricultura

A equipe da Emater, Cras e a secretaria da Agricultura de Pouso Novo, realizaram na tarde de terça-feira, dia 04, a entrega das cestas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para um grupo de 60 famílias cadastradas no município, mais as escolas de Picada Taquari, Emei Raio de Sol e Escola Estadual Pouso Novo, como reforço do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O programa é promovido com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Cada cesta entregue esta semana disponibiliza 16 itens de alimentos, incluindo frutas, verduras e produtos processados. O programa é atendido por 16 produtores da agricultura familiar e quatro agroindústrias, todas instaladas em Pouso Novo.

Cronograma - O Cras informa às famílias beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que a distribuição de cestas de alimentos segue o seguinte cronograma de datas de entrega: dias 02 de outubro, 05 de novembro e 04 de dezembro. A entrega acontece sempre às 13h30min. Somente devem comparecer para fazer a retirada das cestas as famílias que receberam o aviso de que foram contempladas. Pede-se para trazer as sacolas para devolução.

Por daiane