Política

Opções não faltam aos eleitores que vão às urnas no dia 7 para escolher seus representantes. Das eleições de 2014 para as atuais, o número de postulantes a cargos eletivos cresceu mais de 20%. Há quatro anos 1085 pessoas estavam inscritas para disputar as vagas eletivas no Estado – governador/vice, senador/suplentes, deputado federal e deputado estadual. Neste ano, quando a única mudança é a eleição de dois senadores, são 1340 interessados nas vagas. 1297 foram considerados aptos pela Justiça Eleitoral. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral.

O cargo de deputado estadual é o mais concorrido. São 824 candidatos aptos a concorrer às 55 vagas. Uma média que se aproxima de 15 por vagas. Se levado em consideração o número de inscritos, 853, a concorrência por vaga é de 15,51. A eleição para deputado federal é a segunda que mais possui candidatos. São 422 inscritos, 412 aptos, e 31 vagas. Uma média que ultrapassa 13 candidatos por vaga.

Perfil dos candidatos

A maioria dos 1340 inscritos é do sexo masculino, com idade entre 35 e 64 anos, de cor branca e com ensino superior completo ou incompleto, conforme mostram os quadros.

Trinta e quatro partidos inscreveram candidatos. Pouco mais da metade, 697, está ligada a 10 partidos: MDB (79), PDT (77), PSOL (71), PP (70), PT (70), PROS (69), PSB (69), Solidariedade (69), PV (68) e PSL (58).

Quanto à ocupação, chama a atenção o número de empresários (144), advogados (103) e pessoas que já detêm um cargo eletivo. São 92 vereadores e 53 deputados que disputam as eleições, tentando ascender ou se manter na política.

Por daiane