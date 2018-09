Saúde

Cerca de 80 pessoas participaram do 1º Encontro Municipal de Gestantes, realizado na quarta-feira, 12, no Centro Social/Comunidade Luterana São Paulo, em Arroio do Meio. Entre gestantes, familiares, autoridades e profissionais da saúde, o evento abordou o tema “Valorização do Pré-Natal e Cuidados com o Recém-Nascido”. A promoção foi da Administração Municipal com organização da equipe de profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Aimoré.

A tarde foi dividida em dois momentos. Inicialmente o médico pediatra Dr. Paulo Tavaniello falou sobre as principais fases da gestação, parto e pós-parto, esclareceu dúvidas, mitos e verdades sobre a chegada de um bebê. Após breve intervalo, a psicóloga Noeli Zanotelli falou sobre os desafios de ser mãe. Mensalmente são realizados encontros de saúde preventiva e orientações para gestantes nos postos de saúde do município.

A ação faz parte de um projeto maior da secretaria da Saúde, focado em Saúde Preventiva. As atividades iniciaram em maio, quando a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rui Barbosa tratou sobre Saúde do Trabalhador. Em julho, o foco foi Saúde do Idoso, quando profissionais da ESF Bela Vista realizaram visitas itinerantes aos 20 grupos de terceira idade do município. Em agosto a equipe da ESF São Caetano abordou a Saúde da Criança e do Adolescente, através de roteiros itinerantes nas escolas do município. Em outubro será abordada a Saúde da Mulher e em novembro a Saúde do Homem, com atividades organizadas pelo Posto de Saúde Central. As ações são organizadas por equipes das ESFs dos bairros e Posto de Saúde Central.

Por daiane