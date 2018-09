Apartes

A vida da grande maioria de nós anda bem corrida e focada: casa, família, escola, trabalho, envolvimento comunitário (atividades sociais com clubes de serviço, amigos, lazer, entretenimento…)

Quem está com estas demandas atendidas e as divide na sua rotina diária pode realmente se sentir confortável e com perspectivas de uma vida digna no presente e no futuro???

O que se se tem sentido por onde se anda é que especialmente a classe trabalhadora (setores produtivos) está se sentindo insegura porque não enxerga muitas perspectivas para o futuro. Está cansada e exaurida, por conta dos altos impostos e aumentos sucessivos nos preços, insegurança nas ruas, serviços públicos precários e poucos investimentos. Para ter uma ideia, o cidadão comum ao abastecer o carro com um tanque cheio, comprar um tubo de gás, pagar as contas de água e luz do mês, já compromete pelo menos metade de um salário mínimo. Estamos com 13 milhões de desempregados, a educação de um modo geral vai mal, a saúde também e o custo do Brasil só aumenta. Hoje há um contingente cada vez menor de pessoas trabalhando para sustentar o sistema do país. Isto não é animador e por isto as pessoas estão insatisfeitas e reclamam.

Neste momento em que estamos a 31 dias das eleições e como os governantes que escolhemos vão influenciar muito mais na nossa vida do que imaginamos é preciso ser seletivo no nosso voto. Como escolher? Vou citar algumas coisas que vou levar em conta: honestidade, espírito público com foco voltado para educação, saúde e segurança, capacidade de diálogo para propor e efetivar as reformas necessárias, capacidade de gestão, produtividade e experiência para realizar (não apenas prometer). Tenho certeza que para ser um homem público e trabalhar em qualquer esfera a pessoa tem que ter amor ao país e às pessoas, independente de cor, nível social, se são ricas ou pobres. Como se diz, tem que ter espírito público. Não pode pensar em si, no cargo, no poder pelo poder.

Sidnei na Acisam, hoje

A Acisam, por iniciativa do presidente Adailton Cezar Ce, oferece oportunidade de ouvir o candidato a deputado estadual pelo MDB, Sidnei Eckert, hoje durante reunião-almoço no salão de festas da entidade. O ex-prefeito tem trabalhado incansavelmente na busca de uma cadeira na Assembleia Legislativa, tanto na região como fora. Depois de dois mandatos, sucessivos (2007 a 2015) na Prefeitura de Arroio do Meio, tendo feito o sucessor, Klaus Werner Schnack, – Eckert, empresário no ramo de farmácias, buscou mais experiência política trabalhando por 11 meses na Agência Nacional de Mineração do RS. Ocupou o cargo público até abril deste ano, quando pediu exoneração para poder concorrer. Em torno da campanha, o grupo de apoio e trabalho está crescendo e se reúne há várias semanas todas as segundas-feiras, para a avaliação e estratégias de campanha. Há um movimento no sentido de eleger um candidato local para ampliar a representatividade e pressão nas demandas do município e região. Estas bandeiras já foram defendidas pelo candidato Áurio Scherer que concorreu pelo PT, em duas oportunidades, mas que embora tenha feito boa votação, não alcançou número suficiente de votos.

Por daiane