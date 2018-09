Geral

A secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Travesseiro, convida toda a população para participar no feriado de quinta-feira, dia 20 de setembro, do Desfile Civico que será realizado na Av. 10 de Novembro no trecho compreendido entre o Sicredi e a Calçados Bottero. O desfile, previsto para iniciar às 08h30min, deverá ter a participação de estudantes da Escola Municipal Pedro Pretto, Escola Estadual Monsenhor Seger e a Emei Criança Esperança e o grupo de cavalarianos do CTG Travessia Crioula. A programação inicia com apresentação da Banda Marcial do município de Paverama. Após o desfile acontecem apresentações artísticas que fazem referência à Semana Farroupilha em frente ao palanque que será instalado nas imediações do Restaurante Avenida’s.

