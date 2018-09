Bocha

O Campeonato Regional de Bocha Noturno realizou na sexta-feira, dia 31, os jogos da rodada de ida da fase semifinal. Em Lajeado, jogaram Bar do Maneco 2 x 1 Dona Rita, com vantagem de cinco bolas para Dona Rita e em Roca Sales se enfrentaram Bar Central 2 x 1 Cumpadis Bar/Lajeado, com saldo de 20 bolas para o Bar Central.

Nesta sexta-feira, dia 07, teremos os jogos da rodada da volta que vai definir as duas equipes finalistas, quando se enfrentam em Dona Rita, Dona Rita x Bar do Maneco e em Lajeado, Cumpadis Bar x Bar Central. Os jogos iniciam às 20 horas com uma dupla e dois trios por partida.

Por daiane