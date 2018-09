Geral

O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo, encerra na noite deste sábado, dia 22, os festejos alusivos a sua 39ª Semana Farroupilha, que teve cavalgada, homenagens, missa crioula, apresentações artísticas, fandangos e comidas típicas. A programação iniciou na tarde de sexta-feira, dia 14, com acendimento da Chama Crioulo no túmulo de Severino Marquese no Cemitério em Soledade. De lá a Chama Crioula foi trazida por cavaleiros até Fontoura Xavier e depois para Barra do Duduia. A chegada no CTG, em Pouso Novo, aconteceu na manhã de domingo, sendo recepcionada em clima de festa com foguetório e o canto Ôh de Casa entoado pelo coral dirigido pelo professor Dério de Marchi.

Em seguida a Chama Crioula foi depositada pelo patrão Renato Compagnoni sobre o altar, onde o frei José Muller celebrou a missa crioula. Durante a celebração foram levados símbolos para o altar e os tradicionalistas Luis Camilotti e Lício Salvi ataram dois lenços na cruz para simbolizar a paz entre Chimangos e Maragatos.

Durante a semana o CTG cultivou a tradição com danças gauchescas, fandangos e muita comida típica. Nesta sexta-feira, às 20 horas, será servido churrasco de cabrito e na noite deste sábado, dia 22, às 20 horas, será servido churrasco com carne de rês, porco, ovelha, salsichão e galeto. O encerramento da festa acontece com fandango animado pelo grupo Chão Gaúcho.

Por daiane