O Alto Taquari - Cotidiano

Inoperante desde 2009, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Marques de Souza, foi reativado recentemente com a eleição da nova diretoria. O empreendedor de turismo e jornalista, Alício de Assunção, assume a presidência do conselho tendo como vice-presidente, Adriana de Oliveira e secretária, Daiane Wiland, além de representantes de diversos segmentos da comunidade.

De acordo com Assunção, entre as funções do conselho está o de coordenar, incentivar e promover o turismo no município, propor à Administração Municipal e à sociedade civil medidas de difusão e amparo ao turismo em colaboração com órgãos e entidades oficiais especializadas, além de promover a articulação de toda a sociedade através de campanhas que propiciem a transformação de cada cidadão em agente da imagem turística e defensor do patrimônio cultural e ambiental do município e estimular as atividades culturais e turísticas locais.

“Trata-se de uma forma eficiente de atender rapidamente e dar continuidade aos anseios não só da população, como daqueles que dependem direta ou indiretamente ao turismo. O sucesso desse setor depende da união de forças e a parceria do Poder Público, iniciativa privada e da sociedade civil e é por isso que aceitamos o desafio”, destaca. A partir de agora a ideia é consolidar parcerias, proporcionando, através de ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores socioeconômicos do município no fomento da atividade turística.

Conforme o prefeito Edmilson Dörr, o executivo acredita no potencial do turismo rural. “Nossas ações enquanto governo vão ao encontro do que realmente é para beneficiar a nossa cidade. O turismo é um setor muito importante e que deve estar de acordo com os interesses coletivos. O Comtur nasce para ser mais uma ferramenta que vai defender isto. Administração e Comtur devem ter o mesmo propósito e damos total apoio. É geração de renda e de receita através de um trabalho integrado entre Governo e Comtur.”

Em alusão ao Dia Mundial do Turismo, comemorado em 27 de setembro, ocorrerá um tour pelos pontos turísticos do município, em 28 de setembro, como forma de oportunizar que moradores possam conhecer o seu próprio município.

