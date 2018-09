Obras

Foi concluída na última semana a pavimentação asfáltica da Estrada Geral de Linha 32, Arroio do Meio, beneficiando o trecho do perímetro urbano da localidade, incluindo a sede esportiva, igreja e salão. A obra corresponde a 420 metros de extensão asfáltica, num investimento próximo a R$ 400 mil, provenientes de recursos de emenda federal somado à contrapartida do município.

A obra foi executada em duas etapas, de forma simultânea. A primeira corresponde a 290 metros de extensão, viabilizados pela emenda federal de R$ 250 mil, via Ministério das Cidades, incluindo os serviços de terraplenagem, drenagem, reforço, base e calçada de passeio. A segunda etapa corresponde à contrapartida do município, na ampliação de 130 metros de extensão e investimento de R$ 150 mil, incluindo os serviços do Programa Passo à Frente. A medida visa ampliar a segurança e conforto dos usuários na subida mais íngreme do morro que será asfaltada.

Mais sete obras estão em andamento neste momento. Simultaneamente estão sendo executadas cinco pavimentações com pedras de basalto em ruas dos bairros Bela Vista, Rui Barbosa, São Caetano e Aimoré, sendo quatro pelo modelo associativo e uma por recursos federais. Em Arroio Grande está sendo executada a pavimentação asfáltica da Avenida onde estão instalados a escola municipal, cemitério, igreja e salão da comunidade. Já na rua Dom Pedro II/Centro, ciclofaixa e calçada de passeio mudam a realidade do trecho. Ambas são obras intermediadas por recursos federais.

Por daiane