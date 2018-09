Geral

O governo de Marques de Souza apresentou oficialmente à comunidade na tarde de terça-feira (28) a sua nova frota. São automóveis Volkswagen Gol G-5 – motor 1.0 – zero quilômetro ano 2018 e modelo 2019. Carros completos com ar condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. “É mais uma conquista fruto da nossa economia e responsabilidade com o dinheiro público. Com este investimento vamos conseguir aumentar a qualidade do serviço para a população e oferecer melhores condições de trabalho para os servidores”, diz o vice-prefeito Lucas Stoll.

Cada automóvel foi comprado ao preço de R$ 41.200, totalizando um investimento de R$ 247.200 em recursos próprios do município. Dos seis carros, cinco que são de cor branca, serão destinados às secretarias de Administração, Educação, Assistência Social, Obras e Agricultura. “Eu faço sempre a pergunta: ‘O que posso fazer pelo município?’. E nós, enquanto administração estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mais uma vez o resultado está visível. Todas as nossas conquistas vêm ao encontro da nossa maneira de pensar e agir”, salienta o prefeito Edmilson Dörr.

O sexto veículo é um gol vermelho que será sorteado dia 28 de dezembro no aniversário do município e encerramento da Campanha Nota Premiado pra Frente Marques que envolve todo o comércio e é uma parceria entre a prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Marques de Souza (Acimas). “A Campanha já está dando o resultado esperado nas vendas. A comunidade está comprando aqui e moradores de outras cidades também vêm para Marques comprar. Nós acreditamos na campanha e agradecemos a prefeitura pelo incentivo ao comércio”, afirma a presidente da Acimas, Elisiane Lautenschlager.

Após a cerimônia os carros foram conduzidos em comboio pela cidade, abastecidos e ficam à disposição das secretarias. O veículo que será sorteado será enfeitado e fará parte da divulgação da Campanha Nota Premiada pra Frente Marques.

Por daiane