Teve início no começo da tarde de quarta-feira, dia 05, a 19ª Cavalgada Região dos Vales que anualmente, em comemoração dos festejos farroupilhas, realiza uma andança a cavalo com a participação de mais de 100 cavaleiros de cerca de 15 Piquetes e CTGs que percorrem um trajeto de mais 150 quilômetros com passagem por 12 municípios, levando a Chama Crioula, maior símbolo da Semana Farroupilha, cultivada desde 1947, quando foi criada pelo tradicionalista Paixão Côrtes.

A cavalgada deste ano, coordenada pelo CTG Capitão Ribeiro de Capitão, através do patrão César Beneduzi e pelo cavaleiro Celso Daltoé, deu sua largada no Galpão do Tio Chico, em Vespasiano Corrêa, tendo como homenageado o tradicionalista Raul Manini, integrante do CTG Capitão Ribeiro. Depois de sair de Vespasiano Corrêa, a caminhada tem passagem prevista pelos CTGs de Dois Lajeados, São Valentin, Muçum, Roca Sales, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Marques de Souza, onde vai chegar na manhã de sábado, dia 08, com recepção e solenidade no CTG Caminhos da Serra. Na parte da tarde o grupo de cavaleiros vai para Travesseiro, com recepção a cargo do CTG Travessia Crioula. Na manhã de domingo, dia 09, a cavalgada realiza seu último trecho de caminhada em direção a Capitão, onde os cavaleiros serão recepcionados às 10 horas, no Parque de Eventos, com a solenidade de encerramento com manifestação de autoridades e homenagens, seguida de almoço.

