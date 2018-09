Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 22, os jogos da 2ª rodada do returno da primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Taça Chapeação Central, que teve a disputa de duas partidas reunindo Guarani 3 x 5 Treze de Maio e Cruzeiro 5 x 3 Esperança-RB. A partida entre União de Arroio Grande e Brasil de Bicudo foi transferida devido ao falecimento de integrante do União.

Classificação – Chave “A” - Guarani 42p, Treze de Maio 41p, Pituca 40p, Cruzeiro 26p, União 21p, Esperança-RB 20p e Brasil 18 pontos. Chave B - São José 35p, Passo do Corvo 27p, Dona Rita 25p, Rui Barbosa 23p, Glória 20p e Amigos 14 pontos.

Neste sábado, dia 29, teremos os jogos da 3ª rodada do returno quando jogam Brasil x Esperança-RB, Cruzeiro x União, Pituca x Treze de Maio, Passo do Corvo x Dona Rita, São José x Glória e Rui Barbosa x Amigos. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Por daiane