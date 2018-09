Bocha

O Campeonato Regional de Bocha Noturno, realizou na sexta-feira, dia 07, os jogos da rodada da volta da fase semifinal que definiu as duas equipes finalistas. Em Dona Rita, jogaram Dona Rita x Bar do Maneco de Lajeado. Vitória do Dona Rita por 2 x 1, classificando-se para a final pelo saldo de bolas. Na outra partida jogaram em Lajeado, Cumpadis Bar x Bar Central que terminou com vitória do Cumpadis Bar por 3 x 0, resultado que classificou a equipe lajeadense.

O torneio continua na noite desta sexta-feira com a disputa da primeira partida da final entre Cumpadis Bar e Dona Rita. O primeiro confronto da final acontece na cancha do Cumpadi’s Bar, no bairro São Cristovão, em Lajeado. A partida da volta será realizada em Dona Rita. Os jogos iníciam às 20 horas com uma dupla e dois trios por partida.

Por daiane