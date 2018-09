O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O Grupo de Danças Helmuth Kuhn vive amanhã, dia 29, o momento máximo de 2018. Integrantes, familiares, e amigos folclóricos estarão celebrando o aniversário de 35 anos do grupo arroio-meense, no Ginásio Pa-Rural, em São Caetano. Para a ocasião, o Helmuth Kuhn traz a banda oficial da Oktoberfest de Blumenau, Banda do Barril. Os cartões sem janta, a partir das 23h, para curtir o baile, serão vendidos a R$ 20.

A história iniciou em 1963. Um homem com um sonho de reunir jovens para formar um grupo de danças com várias tentativas sem êxito. Vinte anos depois, este mesmo homem, com a mesma determinação, busca de porta em porta jovens para reativar o grupo de danças. Assim, em março de 1983, iniciaram os primeiros ensaios ao som do bandoneon com o amigo Telmo Korner. Mal sabiam que seriam surpreendidos, cinco meses mais tarde, por um duro golpe, o falecimento do seu idealizador, Sr. Helmuth Kuhn.

Tudo poderia ter terminado ali, mas com a mesma determinação de seu mestre, decidiram prosseguir. Esse é o inicio da história. Um início difícil, mas que contou com o apoio da Comunidade Evangélica São Caetano, do professor Beno Heumann, assim como a dedicação do integrante da época, Fernando Fensterseifer, que coordenou o grupo por muitos anos, sendo que ainda hoje, mesmo não integrando o grupo, se sente um deles.

O grupo folclórico leva o nome de seu fundador e não poderia ser diferente, pois retrata uma pessoa batalhadora, incansável e determinada. “Ao olharmos para trás, vimos que ele não deixou somente o legado da dança, mas conseguiu repassar em pouco tempo valores que serviram de exemplo para nós. Somos imensamente gratos ao Sr. Helmuth Kuhn”, enaltece a integrante Marceli Goettems Galli.

Na categoria Prost ainda se encontram integrantes que vivenciaram o início, a primeira apresentação em 02 de julho de 1983, a triste perda naquele 09 de agosto de 1983 e que perseveraram nesta linda trajetória. São eles: Walter Roberto Rahmeier, que na época tinha 11 anos, Joner Joel Verruck, Regina Bucker, o casal Ernani e Marines Loch e Marceli Goettems Galli. Porém, a maioria da categoria Prost soma mais de 30 anos de participação no Helmuth Kuhn, já que alguns ingressaram ainda crianças. É nesta categoria que se encontram as decisões, a coordenação e a diretoria, mas com uma visão para o futuro, buscam nas categorias jovens novas lideranças.

Orgulho da história escrita por várias mãos

O grupo tímido que iniciou com somente 26 integrantes hoje conta com 180 divididos em sete categorias: Pré-Mirim, Mirim, Infanto-Juvenil, Juvenil, Semioficial, Oficial e Prost. Em abril deste ano as crianças do Helmuth Kuhn estavam eufóricas por conta do Festival Infantil que reuniu vários grupos de danças da região e Estado.

A festa de amanhã à noite novamente trará grupos de danças folclóricos e a pista será pequena, colorida e animada. Será uma noite para rever amigos que, assim como o Helmuth Kuhn, enaltecem a cultura alemã.

Ernani e Marines Loch ( Integrantes da categoria Prost e fundadores do grupo)

Consideram que a amizade, companheirismo, alegrias e as dificuldades são o alicerce para comemorar 35 anos. “Uma semente que foi lançada, cresceu e se multiplicou, fruto de muita dedicação e persistência. Muito orgulho. Parabéns para nós”, destaca o casal.

Fernando Enéias Bruxel (Integrante da categoria Prost e atual presidente do Helmuth Kuhn, cargo que já exerceu por três vezes (2014/ 2015/ 2016)

“Ingressei em 2000 na categoria Juvenil, sendo que em 2003, no aniversário de 20 anos, fui convidado pela então categoria Oficial para participar da sua apresentação. A partir de então passei a integrar a categoria Oficial até 2018, quando ela passou a ser a categoria Prost. Resumo em uma palavra o que o grupo é para mim, ‘família’, por sermos um grupo unido, que se ajuda em tudo, em qualquer momento, em qualquer situação. É gratificante não por ser presidente, mas sim por fazer parte de um grupo que tem uma linda história, faz um bonito trabalho hoje, para, no amanhã, colher bons frutos, pois pessoas com cultura fazem algo prazeroso para agregar conhecimento”.

Fabiane Petry (Integrante da categoria Prost e coordenadora)

“Cada baile de aniversário do Helmuth Kuhn é planejado com muito carinho. É pensado em uma noite que fique na memória de cada dançarino, familiares e amigos. Poder fazer essa festa é sinal que nosso grupo continua vivo e cada vez mais forte. Ser coordenadora das categorias Pré-Mirim, Mirim, Infanto-Juvenil e Prost nem sempre é atividade fácil, mas todo esforço vale a pena quando se vê o resultado final. Desejo vida longa ao nosso grupo de danças”.

Magda Fabiana Kaufmann (Integrante da categoria Prost e coordenadora)

“Trinta e cinco anos, nem parece. Tudo passa muito rápido, principalmente porque estamos entre amigos de verdade, com o mesmo objetivo, vivendo momentos felizes e inesquecíveis, alguns bem difíceis também, mas superados com o apoio e dedicação de todos. Orgulho e gratidão é o que sinto por fazer parte desta família. Orgulho e gratidão de quem comanda tudo isso com muita dedicação, dos dançarinos que não medem esforços, dos pais que sempre nos apoiam. Gratidão a Deus por abençoar o nosso grupo. Desejo vida longa, bem longa ao Grupo de Danças Helmuth Kuhn”.

Marceli Goettems Galli (Integrante da categoria Prost, fundadora e coordenadora das categorias Semioficial e Oficial)

“Os dias que antecedem o baile são de ensaios intensos, nervosismo, ajustes, mas são momentos do ano para sentir e curtir as lembranças. Coordeno as mesmas turmas a exatamente 10 anos. Tenho na memória momentos que nem sempre estão registrados em fotos. E relembrar não me entristece, me faz sentir agradecida. A relação que temos vai além dos ensaios e apresentações. Vivemos muitas histórias juntos e eles são um pouco meus também. É assim que eu sinto e tê-los em minha vida me deixa muito feliz. Falando da categoria Prost, as lembranças só aumentam, amigos de uma vida inteira, momentos que dariam um livro. Orgulho pela história que foi escrita por várias mãos, feliz por saber que temos muito ainda o que contribuir e grata por todos que apoiam, torcem e vibram com o Helmuth Kuhn”.

