Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), responsável pela organização e realização do Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, transferiu na manhã do último domingo os jogos da rodada de ida da fase de oitavas de final da Série “A” que deveriam ter sido realizadas na parte da tarde. A transferência foi motivada pelo tempo instável que persistia desde a madrugada de sábado para domingo e com a previsão de mais chuva no período da tarde.

Com isto os jogos desta rodada foram remarcados para serem realizados neste domingo, dia 30, quando jogam pela categoria de titulares, em São Caetano, Sete x Rui Barbosa; em Vespasiano Corrêa, Sete de Capitão x Cruzeiro; em Marques de Souza, Brasil x Esperança de Rui Barbosa; em Lajeado, SER São Cristovão x Ouro Verde de Encantado; em Bom Retiro, Rudibar x Atlético Gaúcho de Teutônia; em Venâncio Aires, Flor de Maio x Juventude/Westfália; em Boa Vista do Sul, Boavistense x Independente de Cruzeiro do Sul e em Venâncio Aires, Assespe x Juventude de Brochier.

Vale destacar que a fase de oitavas de final será disputada com jogos de ida e volta. No caso de uma vitória de cada equipe a decisão da vaga vai para os pênaltis. Por ter melhor campanha na primeira fase, as equipes do Sete de São Caetano, Sete de Capitão, Esperança-RB, SER São Cristovão, Atlético Gaúcho, Juventude de Westfália, Independente e o Juventude de Brochier, tem a vantagem de jogar por dois empates.

Pela categoria de aspirantes, se enfrentam em São Caetano, Sete-SC x Rui Barbosa; em Marques de Souza, Brasil x Palanque; em Vespasiano Correa, Sete de Capitão x Estudiantes; em Lajeado, São Cristovão x Ouro Verde; em Bom Retiro, Rudibar x Atlético Gaúcho; em Venâncio Aires, Flor de Maio x Imigrante; em Boa Vista do Sul, Taquariense x Independente e em Venâncio Aires, Assespe x Juventude de Brochier. Nesta categoria estão com a vantagem de jogar por dois empates o Rui Barbosa, Palanque, Estudiantes, São Cristovão, Rudibar, Flor de Maio, Taquariense e o Juventude de Brochier. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane