A comunidade de Picada Arroio do Meio recebeu mais uma etapa do programa de Interiorização da Administração Municipal Comunidade e Família, na quinta-feira, 30 de agosto. A comitiva liderada pelo prefeito Klaus Werner Schnack e vice Eluise Hammes, junto a secretários municipais e vereador Luis Both, visitou 19 estabelecimentos/empreendimentos.

O roteiro de interiorização iniciou pela Escola Municipal Afonso Celso, onde os representantes do Executivo conversaram com alunos e professores. Dali o grupo seguiu para Móveis Piassini, no início do eixo. Nos Ovos Petry, conheceram os galinheiros e as hortas cultivadas pela família. Nos Lisenfeld, a estrutura de soldas e consertos em geral. Nas Esquadrias Cé, a produção de portas e janelas comercializadas desde 2012 em toda a região. Nas hortas Xugy da família Schmitt, conferiram os produtos comercializados no Programa de Aquisição de Alimentos e mercados. No bar do Dirceu visitaram o espaço comercial que também promove campeonatos de bocha e canastra. Na propriedade de Marino Haas conferiram o início das futuras instalações para produção de móveis antigos sob medida. Em atividade desde a década de 1980, o grupo visitou a oficina de bicicletas de Nilvar Mors. Na sequência estiveram na residência dos Transportes EF, da família Fuhr. Visitaram ainda a Serraria Both e Morangos Kappler, fornecedores de morangos para o PAA, merenda escolar e consumidor final, com cinco estufas da fruta em produção.

O almoço foi na propriedade da família Knecht, que mantém uma fábrica de chinelos e pantufas desde a década de 1990, comercializados em todo Estado. À tarde o grupo passou no Bar do Emílio e seguiu para o Cortinados Luft, que produz artigos de madeira para decoração e tampas de frascos de perfumes, comercializados pela internet para todo o país. Nas terras da família Berschorner, conheceram a variedade de frutas cítricas que compõem a merenda das escolas do município e o açude que sediará uma feira do peixe vivo nas próximas semanas. O grupo esteve ainda na Pedreira Both, no asfalto recém-concluído da Linha 32 e Metalúrgica Jaeger, prestador de serviços no setor, onde encerrou o roteiro.

“Estamos muito felizes em poder conhecer as atividades de nossos empreendedores, contada por eles em seus locais de trabalho”, afirma o prefeito Schnack. “Agradecemos a cada um desses empreendedores, que trabalham para construir e fortalecer nosso município”, salientou. O Programa de Interiorização iniciou no primeiro semestre e já esteve nas comunidades de Arroio Grande, Palmas, Forqueta e Linha 32, com o objetivo de conhecer a rotina e realidade de cada localidade.

Por daiane