Geral

Na tarde da quarta-feira, 26, a Administração Municipal fez a entrega simbólica da revitalização da subprefeitura de Arroio Grande para a comunidade do distrito. O prédio da década de 1960, que sediou a Escola 11 de Junho, passou por reforma total de modernização, incluindo troca dos banheiros, construção de rampa de acessibilidade, reforma do assoalho, pintura e readaptação dos espaços e instalação de consultórios médico e odontológico com divisórias e piso apropriado. O investimento é de R$ 35 mil, provenientes de recursos próprios, incluindo material de construção, cadeira de dentista e mobiliário para o consultório, considerando que a mão de obra foi executada pelo próprio subprefeito Gerson Werner e demais servidores da subprefeitura.

Na ocasião, o presidente da Câmara de Vereadores, funcionário público e morador do distrito, Rodrigo Kreutz, afirmou que essa é a primeira vez que o prédio recebe uma reforma completa. “A comunidade agradece”. O secretário de Saúde, Gustavo Zanotelli, explicou como funcionará o atendimento de saúde, com consultas médicas em segundas-feiras à tarde e quartas pela manhã, quando também haverá atendimento odontológico, conforme agendamento prévio. A vice-prefeita Eluise Hammes, também moradora do distrito, falou da importância da reforma para oportunizar atendimento de saúde com qualidade, assim como para a preservação da história local. “É uma alegria muito grande fazer a entrega desse espaço comunitário que resguarda a história da nossa comunidade”, reforça.

O prefeito Klaus Werner Schnack destacou o cuidado da Administração Municipal com o patrimônio público, num trabalho que iniciou no distrito com a limpeza e reforma de pontes, paradas de ônibus e placas, culminando com a revitalização da subprefeitura. Falou ainda das obras em andamento no distrito, como a instalação da academia ao ar livre e pavimentação asfáltica da Avenida da Igreja, ambas em fase de execução, intermediadas com recursos dos parlamentares Alceu Moreira e Maria do Rosário. Citou também os avanços nas redes de água de Arroio Grande Central, em andamento e de Arroio Grande Superior, com projeto encaminhado junto à Funsasa. “Estamos valorizando o nosso interior, que temos de tão belo no município, dentro de um trabalho de cuidar do patrimônio público que é de todos nós, fazer as coisas pequenas e cuidar bem das pessoas”, afirmou o prefeito. Para finalizar, Schnack homenageou o servidor Romano Kunzler, que se aposenta depois de 28 anos dedicados ao serviço público.

E mais: A visita dos representantes da Administração Municipal ao distrito de Arroio Grande iniciou pela manhã, com passagem pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, que tem 34 alunos matriculados, do Nível A ao 5º ano. Ali no entorno visitaram o espaço já concretado que receberá a academia ao ar livre e a avenida em frente à escola, que será asfaltada nas próximas semana, num investimento de R$ 265.552,00, incluindo a rede de drenagem, passeio público, acessibilidade, pavimentação e pintura. O recurso é proveniente do Ministério do Turismo.

Por daiane