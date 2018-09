O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Mais de 400 pessoas lotaram as dependências do Clube Esportivo Arroio do Meio na terça-feira à noite para prestigiar o workshow Os Segredos da Mente Vencedora, com a especialista em inteligência emocional, Sonia Mara do Nascimento. O evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município abordou questões relacionadas ao funcionamento da mente, importância do autoconhecimento, entre outras.

A presidente da CDL, Leonísia Kunzler, agradeceu a todos pela presença, se mostrando satisfeita em ver a casa lotada. “Cada ingresso vendido tem uma história”. Em seguida, teve início o workshow com um vídeo de apresentação sobre a história de vida da palestrante. “Para mim é uma paixão viver. Acordo todos os dias apaixonada pela vida”.

Antes de abordar o tema principal do workshow, Sonia salientou que o tema é instigante, pois estamos vivendo no momento de uma era mental, de desesperança sobre a vida. Para que esse cenário mude, Sonia salientou que é preciso dar o nosso melhor todos os dias, aproveitar o tempo, se reinventar e fazer a diferença. “A influência do meio coletivo é outro fator que interfere para uma mente saudável. Precisamos nos resgatar todos os dias, pois as pessoas sugam nossa energia. O importante é que a gente não julgue e entenda o que leva uma pessoa a ser um vampiro emocional”, afirmou Sonia.

Ressaltou ainda que o perdão é um atributo que mais impede as pessoas de evoluírem. “Me perdoar é importante para poder perdoar o outro. Quando se tem a visão de perdoar, as coisas se tornam fáceis e deixamos ir o hábito de reclamar e complicar”. Segundo ela, a humildade é uma das maiores qualidades do ser humano. A humildade de saber ouvir, saber dialogar e principalmente de entender que você não sabe tudo e o quanto se tem a aprender com quem está ao nosso redor.

Com o intuito de interagir com o público e tornar o evento mais leve, Sonia intercalou seus ensinamentos com músicas da equipe Seu Tom, Seu Tom, Seu Eco, trazendo ao público grandes sucessos da música nacional e internacional, mas que tivessem algum contexto com o assunto abordado.

A qualidade dos pensamentos expressa a forma de ver o mundo

Ao desvendar os segredos da mente vencedora, Sonia falou sobre o mindset, um modelo mental pelo qual o ser humano organiza e dá sentido às suas experiências. Ela destaca que há dois grupos de mindset, o fixo e o de crescimento. No mindset fixo a pessoa culpa os outros, tudo para ela é falta de sorte, critica quem é bem-sucedido. Já o mindset do crescimento é de quem tem uma mentalidade evolutiva, tem o que merece, é autorresponsável, elogia quem é bem-sucedido.

Por meio dessa explicação, frisou que o primeiro segredo da mente vencedora é tomar consciência. “Quando tomamos consciência da qualidade dos nossos pensamentos, passamos a entender em qual grupo de mindset estamos inseridos. Tudo é uma questão de como cada pessoa vê o mundo ao seu redor”. O autoconhecimento é o segundo segredo da mente vencedora. “Se autoconhecer é mergulhar nos desafios, nas mudanças”. Neste sentido, Sonia inclui nos segredos a importância de mudar a química do cérebro, de perceber o que se está entregando para a mente e a avaliação da qualidade dos pensamentos.

Avaliar a sua energia também faz parte desses segredos. “Quando se coloca a energia para funcionar, mudanças acontecem rápido e o pensamento negativo é o que mais rouba a nossa energia”, salienta. O sexto segredo está voltado à reavaliação das suas certezas, o pensamento imaginário. “Se imaginar em uma situação e mandar essa imagem, o seu desejo para a nossa mente inconsciente. Quando se emotiza, vem a decisão que lidera a sua vida e faz com que você sonhe grande”.

Os dois últimos segredos consistem em você sair da média, se diferenciar e buscar a excelência e, principalmente de ter a ambição de fazer algo grandioso. Para finalizar, destacou a importância da gratidão, de agradecer por mais um dia, pela saúde, pela moradia, emprego, pela nossa vida. “A gratidão é a maior virtude humana da realização. Sentir gratidão é sentir verdadeiramente o amor na nossa essência e se conectar com as melhores energias”.

Por daiane