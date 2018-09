Agricultura

A Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio da secretaria da Agricultura, comunica que serão abertas as inscrições para empreendedores arroio-meenses do ramo agrícola interessados em participar como expositores da 2ª Feira Agrícola de Arroio do Meio, a realizar-se nos dias 26 e 27 de outubro, no distrito de Forqueta.

Podem se inscrever agropecuárias, empreendimentos de maquinários, implementos, manutenção e revenda de máquinas agrícolas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no período de 3 a 14 de setembro, na secretaria da Agricultura – rua Gustavo Wienandts, 511, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h45min/13h30min às 17h45min. Mais informações pelo fone (51) 3716 11665 ramal 335.

Sobre a 2ª Feira Agrícola: Este ano o evento foi ampliado para dois dias, com atrações para toda a comunidade. Além de exposição de maquinários e equipamentos agrícolas, o evento oferecerá palestras técnicas, relatos de casos de jovens de sucesso, apresentações artístico-culturais, ervateira, praça de alimentação, brinquedos infláveis, entre outras atrações.

Por daiane