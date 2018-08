Geral

Um grupo de frequentadores da Área de Lazer Pérola do Vale, no Centro de Arroio do Meio, listou 10 solicitações referentes às melhorias e manutenção do espaço público e entregou ao prefeito Klaus Werner Schnack, no sábado, em encontro realizado na própria área de lazer. O grupo liderado por Celomar Schneiders e Isolde Franzen, pensa que melhorias deixariam o espaço mais bonito e mais atrativo para praticantes de atividades físicas e famílias em geral.

O prefeito e equipe receberam as sugestões e se prontificaram a realizá-las na medida do possível. Conforme o coordenador da secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, há um recurso de R$ 243.750,00 já empenhado, proveniente de uma emenda parlamentar para a revitalização do espaço. A equipe do Planejamento está elaborando o projeto e vai levar em consideração as sugestões dos usuários. As melhorias ainda não têm data definida para acontecerem.

Confira as sugestões do grupo:

1 – Retirar a ideia de asfaltar as trilhas de caminhada, reforçando periodicamente a colocação de pedriscos nelas;

2 – Substituir as árvores secas e mortas por novas mudas, de preferência, mudas nativas;

3 – Reformar e manter a manutenção da ponte;

4 – Colocar, na pracinha, balanços para bebê, mais bancos e areia;

5 – Ajardinar a rampa de entrada;

6 – Projetar e concretizar uma pista para as pessoas andarem de bicicleta, principalmente crianças;

7 – Reformar os bancos ao redor das quadras;

8 – Substituir periodicamente as lâmpadas queimadas;

9 – Providenciar um vigia que apague as luzes das quadras após o uso à noite (muitas vezes permanecem ligadas a noite toda);

10 – Colocar caramanchões com plantas trepadeiras e bancos para futura sombra e se tornarem “ilhas de convivência”.

Por daiane