Um grupo de tradicionalistas do CTG Caminhos da Serra de Marques de Souza acompanhados por cavaleiros de Roca Sales, estão em cavalgada como representantes da 24ª RT desde a manhã de domingo carregando a Chama Crioula dos Festejos Farroupilhas de 2018. A centelha está sendo trazida da cidade de Iraí, onde na sexta-feira aconteceu o acendimento durante a 71ª Geração e Distribuição da Chama Crioula. O ato aconteceu nas margens do rio Uruguai com a presença de Nairo Callegaro, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A cavalgada de retorno, coordenada pelo Capataz de Cavalgadas da 24ª RT, Davi Musskofp, deverá completar um trajeto de 380 quilômetros com passagem por várias regiões do Estado até na tarde deste domingo quando está prevista a chegada no CTG Caminhos da Serra de Marques de Souza. A última parada antes de Marques de Souza acontece na noite deste sábado em Progresso.

Por daiane