Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), iniciou no domingo, dia 29, os jogos da Série “A” do Campeonato Regional de Futebol de 2018. O torneio tem a participação de 21 clubes de 16 municípios. Na primeira fase as equipes estão divididas em três chaves de sete, classificando cinco equipes em cada chave e o melhor sexto colocado. A disputa será dentro da chave em turno único, onde cada equipe joga três partidas em seu gramado. No final desta fase será formado um ranking do 1º ao 16º colocado para disputa da segunda fase com jogos pelo sistema eliminatório com ida e volta.

Pela categoria de titulares, jogaram em São Caetano, Sete e Cruzeiro de Vespasiano Correa. A partida terminou com placar de 2 x 0 para o Sete, gols marcados por Polenta. Em Rui Barbosa, o Rui Barbosa perdeu de virada por 2 x 1 para a SER São Cristovão. O Rui Barbosa largou na frente com gol de Andrei Trasel ainda no primeiro tempo. O São Cristovão marcou seu primeiro gol depois dos 30min do segundo tempo através de um pênalti mal assinalado pelo árbitro. O gol da vitória da equipe lajeadense veio cinco minutos depois. O Esperança de Rui Barbosa foi até Linha Travessa/Venâncio Aires, onde empatou em 1 x 1 com o Flor de Maio, campeão de 2017. O Esperança largou na frente no placar com gol de Pablo. O Flor de Maio empatou com gol de pênalti. Ainda no primeiro tempo o Esperança desperdiçou um pênalti. Em Pouso Novo, o time do Pouso Novo, treinado por Ricardo Brenner, empatou em 2 x 2 com o Boavistense de Boa Vista do Sul. O time da casa saiu na frente e depois sofreu a virada, buscando o empate no segundo tempo. Os gols foram marcados por Rodrigo Trombini e Jeferson. Em Taquari, jogaram Taquariense e Brasil de Marques de Souza. O Brasil levou a vantagem no placar por 2 x 0 com gols marcados por Douglas e El Tanque. A rodada foi completada com Estudiantes 1 x 2 Juventude/Brochier, Juventude/Westfália 4 x 1 Rudibar, Independente 0 x 0 Palanque e Assespe 2 x 0 Ouro Verde.

Na categoria de aspirantes jogaram Sete-SC 1 x 1 Cruzeiro, Rui Barbosa 3 x 3 São Cristovão, Pouso Novo 1 x 2 Boavistense, Flor de Maio 2 x 2 Esperança, Taquariense 2 x 2 Brasil, Estudiantes 2 x 1 Juventude/Brochier, Juventude/Westfália 1 x 5 Rudibar, Independente 2 x 2 Palanque e Assespe 0 x 2 Ouro Verde.

Clássico em São Caetano

O Regional da Aslivata continua domingo, dia 05 de agosto, com a realização dos jogos da 2ª rodada com destaque para o clássico entre Sete de São Caetano e o Sete de Capitão. A partida será disputada em São Caetano. Outra equipe que joga em seu gramado é o Esperança de Rui Barbosa, que enfrenta o Rudibar de Bom Retiro. O Brasil de Marques de Souza faz sua estreia diante da torcida jogando com o Independente do Passo de Estrela/Cruzeiro do Sul. O Rui Barbosa vai até Teutônia, onde joga com o Atlético Gaúcho, campeão teutoniense de 2018. A rodada será completada em Estrela, com Imigrante x Flor de Maio; em Conventos/Lajeado, Estudiantes x Juventude/Westfália; em Vespasiano Correa, Cruzeiro x Palanque; em Encantado, Ouro Verde x São Cristovão e em Grã Pará/Venâncio Aires, Assespe x Boavistense. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30min e dos titulares às 15h30min.

Por daiane