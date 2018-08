Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), realizou no domingo, dia 12, os jogos da 3ª rodada da Série “A” do Campeonato Regional da Aslivata. A rodada ficou marcada pela goleada que o Sete de Capitão aplicou no Brasil de Marques de Souza e pela terceira vitória do Sete de São Caetano. O Rui Barbosa, por sua vez, sofreu sua terceira derrota no torneio.

Pela categoria de titulares, em Capitão, o Sete buscou sua reabilitação, lavando a alma diante de seu torcedor, com uma goleada de 4 x 0 sobre o Brasil de Marques de Souza. O Sete foi arrasador nos primeiros 30min de jogo, quando fez 3 x 0 com dois gols de Tampa e um de Secão e mais um pênalti desperdiçado por Juninho. O quarto gol aconteceu nos minutos finais da partida através de Biano, cobrando pênalti.

O Sete de São Caetano confirmou seu bom momento. Jogando em Palanque/Venâncio Aires, conseguiu sua terceira vitória no campeonato ao derrotar por 2 x 1 o Palanque. Os gols foram marcados por Dener. Em Pouso Novo, o Pouso Novo perdeu por 2 x 0 para o Atlético Gaúcho de Teutônia e em Boa Vista do Sul, o Rui Barbosa sofreu sua terceira derrota no campeonato, perdendo por 1 x 0 para o Boavistense.

A rodada também teve em Lajeado, São Cristovão 2 x 1 Assespe; em Vespasiano Correa, Cruzeiro 4 x 1 Taquariense; em Westfália, Juventude 8 x 1 Imigrante; em Bom Retiro, Rudibar 2 x 2 Estudiantes e em Brochier, Juventude 2 x 0 Flor de Maio.

Na categoria de aspirantes jogaram Sete de Capitão 0 x 3 Brasil, Pouso Novo 1 x 3 Atlético Gaúcho, Palanque 0 x 0 Sete de São Caetano; Boavistense 0 x 2 Rui Barbosa; São Cristovão 3 x 0 Assespe, Cruzeiro de Vespasiano 1 x 6 Taquariense, Juventude de Westfália 0 x 1 Imigrante, Rudibar 1 x 2 Estudiantes e Juventude de Brochier 1 x 3 Flor de Maio.

Jogos para domingo

Domingo, dia 19, acontecem os jogos da 4ª rodada da primeira fase quando teremos em Rui Barbosa, Esperança x Juventude/Brochier; em Capitão, Sete x Palanque; em Marques de Souza, Brasil x Cruzeiro/Vespasiano Correa; em Venâncio Aires, Assespe x Pouso Novo; em Bom Retiro, Rudibar x Flor de Maio; em Lajeado, Estudiantes x Imigrante; em Cruzeiro do Sul, Independente x Taquariense; em Boa Vista do Sul, Boavistense x São Cristovão e em Encantado, Ouro Verde x Atlético Gaúcho. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30min e dos titulares às 15h30min.

Por daiane