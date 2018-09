Bocha

O Campeonato Regional de Bocha Noturno, realizou na sexta-feira, dia 24, os jogos da rodada da volta da segunda fase (quartas de final) que reuniu em Capitão, Brasinha 2 x 1 Bar do Maneco; em Roca Sales, Bar Central 3 x 0 Cruzeiro; em Lajeado, Cumpadis Bar 2 x 0 Bar do Celo. A partida entre Dona Rita x Bar do Canhoto não foi realizada por falta de energia elétrica, sendo considerado resultado de 1 x 0 para Dona Rita.

A partir destes resultados continuam no torneio Dona Rita, Cumpadis Bar, Bar do Maneco e Bar Central. Nesta sexta-feira será realizada a rodada de ida da fase semifinal, onde se enfrentam em Lajeado, Bar do Maneco x Dona Rita e em Roca Sales, Bar Central x Cumpadis Bar/Lajeado. Os jogos iníciam às 20 horas com uma dupla e dois trios por partida.

Por daiane