A comunidade arroio-meense tem mais uma oportunidade para dar o destino correto a eletroeletrônicos, sucatas, vidros não-contaminados, papel, jornal, papelão, plásticos, óleo de cozinha, pilhas, medicamentos vencidos e lâmpadas (até 5 unidades por pessoa). Neste sábado será realizada a 27ª edição da campanha Jogue Limpo com Arroio do Meio – Nossa Cidade, Meu Lar. A atividade acontece na Rua de Eventos, das 8h às 11h.

“Convidamos a todos a trazerem seus resíduos para o descarte ecologicamente correto, ou seja, o encaminhamento para reciclagem ou destino final adequado. A comunidade aproveita a oportunidade e percebemos no semblante das pessoas a satisfação de fazerem a sua parte para o meio ambiente, de forma simples e ao mesmo tempo muito importante”, reforça a coordenadora do Departamento do Meio Ambiente da prefeitura, Rose Maria Grassi.

A última edição da campanha foi realizada em maio e as próximas já estão agendadas para 8 de outubro e 6 de dezembro.

Além da Campanha de Descarte, a população também pode adquirir produtos direto do produtor, na tradicional Feira do Produtor, que ocorre todos os sábados pela manhã.

