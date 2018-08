Futsal

O Campeonato Municipal de Futsal de Travesseiro, promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal, realizou rodada na noite de sexta-feira, dia 10, em Linha Cairu, com jogos da última rodada da fase de classificação e os primeiros jogos semifinais. A rodada apresentou Escolinha de Travesseiro 8 x 0 A Base Vem Forte (Semifinal do Sub-16), Madeireira Travesseiro 7 x 2 Maragatos (Semifinal Veteranos), São João 1 x 4 Los Amigos (Força Livre), São João 0 x 4 Desimpedidos (Semifinal Sub-16) e Esquadrão 2 x 1 Maragatos (Força Livre).

Na noite desta sexta-feira, dia 17, teremos a rodada de quartas de final da Força Livre no Ginásio do Clube Esportivo Travesseirense, onde jogam São Miguel x São João, Laranja Mecânica x Los Amigos, Esquadrão x Oque Importa e SPT x AERJ. Os jogos iniciam às 19h30min.

Por daiane