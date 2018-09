Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 25, os jogos da 5ª rodada do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos, onde se enfrentaram em Arroio Grande, Guarani 6 x 2 Esperança-RB; em Linha 32, Cruzeiro 4 x 4 Treze de Maio; em São Caetano, Pituca 7 x 1 União; em Picada Arroio do Meio, Amigos 0 x 8 Passo do Corvo; em Palmas, São José 7 x 1 Rui Barbosa e no Glória, Glória 7 x 1 Dona Rita.

Neste sábado, dia 1º de setembro, teremos os jogos da 6ª rodada que apresenta três partidas, onde jogam em Bicudo, Brasil x Treze de Maio; em Arroio Grande, União x Esperança-RB e em São Caetano, Pituca x Guarani. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Por daiane