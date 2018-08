Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio, sob coordenação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de São Caetano e apoio das demais ESFs da rede pública, está realizando um roteiro de palestras sobre Saúde da Criança e do Adolescente pelas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) e Escola Estadual Guararapes.

O roteiro iniciou dia 3 de agosto e segue até o final do mês. As palestras são ministradas por médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas e psicólogas da rede. Durante os encontros os profissionais da saúde abordam questões sobre a importância da prática da vacinação em dia, uso correto de medicação, doenças infecciosas, alimentação saudável, higiene corporal, saúde emocional, bullying e doenças sexualmente transmissíveis, respeitando as faixas etárias na abordagem dos assuntos. Nas Eceis as palestras são realizadas com as famílias.

A ação faz parte de um projeto maior focado em Saúde Preventiva, que iniciou em maio, quando a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rui Barbosa tratou sobre Saúde do Trabalhador. Em junho, a ESF São Caetano promoveu o 1º Encontro de Controle das Doenças Crônicas não Transmissíveis. Em julho, a equipe da ESF Bela Vista trabalhou a Saúde do Idoso, com visitas acompanhadas por equipe multidisciplinar aos grupos de terceira idade. Para setembro a equipe da ESF Aimoré prepara ação especial para a Saúde de Gestantes e Puérperas. Em outubro será abordada a Saúde da Mulher e em novembro a Saúde do Homem, com atividades organizadas pelo Posto de Saúde Central.

Por daiane