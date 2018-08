Geral

Em Travesseiro, o prefeito em exercício, Sérgio Nied, esteve reunido na manhã de terça-feira, dia 14, com a equipe de engenharia do município e secretário de Planejamento, com representantes da Sociedade da Água da Sede, para tratar sobre o abastecimento de água no município.

Na reunião os representantes da entidade apresentaram dados sobre a constante necessidade de ampliação da atual rede de água, diante do aumento da população e do município que está cada vez mais desenvolvido. Ficou combinado que a Administração Municipal dará uma atenção especial a esta preocupação apresentada. Também se comprometeu a dar continuidade ao debate deste assunto, com novas reuniões pensando sempre na expansão populacional e comercial de Travesseiro.

Por daiane