Obras

Nos últimos dias a secretaria de Obras de Pouso Novo vem realizando obras de melhorias em diversos trechos de estradas municipais. Na localidade de Linha Mariani os trabalhos foram intensos, com a limpeza de valetas, colocação de cascalho na via e utilização do rolo compactador. Na localidade de Barra do Fão o trabalho foi de limpeza de valetas e utilização do rolo para compactar o material colocado anteriormente.

Para o prefeito Aloísio Brock, que acompanhou os trabalhos com o secretário de Obras, Marcelo Passaia, os serviços realizados são importantes para a comunidade, melhorando a trafegabilidade de veículos leves e pesados. Segundo o prefeito, após a aquisição do rolo compactador a secretaria de Obras pode realizar um serviço mais completo nas estradas.

Por daiane