Na quinta-feira (9) aconteceu a reunião dos empresários e profissionais relacionados ao setor imobiliário de Arroio do Meio. O evento ocorreu na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação. Na oportunidade foi formalizada a fundação da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Setor Imobiliário e Afins de Arroio do Meio (Apreciam). O Conselho de Administração da entidade é composto pelo presidente João Carlos Hilgert, tesoureiro o engenheiro Felipe Kirch, secretária a arquiteta Roberta Scheid, engenheiro civil Michel Yepez, Paulo Inácio Frehlich, Joner Frederico Kern, arquiteta Juliana Gasparotto, arquiteta Joana Dalpian e André Dalmoro.

Esta entidade terá o desafio de movimentar, organizar e profissionalizar o setor imobiliário no município. Arroio do Meio, geograficamente localizado no meio do Vale do Taquari, está vocacionada a potencializar o setor, ajudando a desenvolver cada vez mais a região. A Apreciam visa ainda fomentar o setor imobiliário com iniciativas que agreguem conhecimentos aos profissionais da área, juntamente de ações que pretendem aquecer o mercado imobiliário no município.

Dentro dos primeiros movimentos propostos pela Apreciam está a realização de um evento para que os produtos das imobiliárias locais sejam expostos juntamente dos profissionais relacionados à área. Em breve o lançamento oficial do evento será formalizado com a presença de autoridades e imprensa.

Por daiane