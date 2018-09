Educação

A Administração Municipal de Pouso Novo realiza neste sábado, dia 1º de setembro, através da secretaria da Educação e Cultura, a Mostra Pedagógica “A União Faz a Vida”, com a apresentação dos trabalhos do Projeto Cantos e Encantos de Pouso Novo. O projeto foi lançado em abril durante a programação do aniversário do município, prevendo trabalho de pesquisa por parte dos alunos da Escola Municipal de Picada Taquari, Emei Raio de Sol e da Escola Estadual de Pouso Novo, considerando lendas, culinária e as comunidades de Pouso Novo. As histórias pesquisadas serão digitalizadas e, posteriormente, publicados através de um livro.

A Mostra Pedagógica que acontece no Salão Paroquial, inicia sua programação às 13 horas com a recepção de alunos e professores. Às 13h30min acontece abertura solene com o pronunciamento das autoridades. Às 15h30min, acontece desfile pelas ruas da cidade com a participação da Banda do Exército de Santa Cruz do Sul. O encerramento está previsto para às 17 horas. Os organizadores comunicam que haverá transporte saindo às 11h30min da Sede com passagem por todas as comunidades do interior.

Por daiane