Meio Ambiente

Dentro do programa Nossa Cidade, Meu Lar, a Administração Municipal de Arroio do Meio realizou a 27ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio na manhã do sábado, 4, na Rua de Eventos. Na ocasião foram recolhidos 492 eletroeletrônicos, 368 lâmpadas fluorescentes, 255 litros de óleo de cozinha, 492 vidros de café e conservas, 38 quilos de pilhas e baterias, seis quilos de medicamentos vencidos, além de papel, papelão, garrafas pet e sucatas.

Como nas edições anteriores, os televisores foram o destaque entre os eletroeletrônicos, com 167 aparelhos descartados, seguido de celulares – 45 unidades, rádios – 24, micro-ondas e fornos – 14, monitores – 13, DVDs, vídeo cassetes e receptores – 12, entre outros. Segundo a coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, os números foram positivos, com redução de alguns materiais descartados, com exceção dos televisores. No entanto, ressalta a importância do engajamento e conscientização da comunidade para o bem do Meio Ambiente e limpeza do município. “Infelizmente o Departamento de Serviços Urbanos ainda encontra muitos eletroeletrônicos atirados em lixeiros convencionais, o que é lamentável, já que o município oportuniza o descarte correto destes e demais resíduos”, orienta Rose. “Salientamos a importância de a comunidade aproveitar as datas de realização da campanha, para descartar seus resíduos na Rua de Eventos, junto à equipe responsável por este trabalho”, solicita.

A próxima campanha de descarte ocorre dia 6 de outubro. A iniciativa é da Administração Municipal, por meio do Departamento do Meio Ambiente, com apoio da secretaria de Saúde, Departamento de Serviços Urbanos e empresas parceiras, responsáveis pelo destino correto dos resíduos recolhidos.

Por daiane