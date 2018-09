Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol (Litrafa) está em fase de organização de um Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O certame tem início previsto para o dia 16 de setembro com jogos em categoria única e com rodadas duplas aos domingos com uma partida de manhã e duas de tarde. O certame poderá ter a participação de sete equipes, que devem ser formadas por atletas que possuem vínculo com o município. Uma reunião final será realizada na segunda-feira, dia 03, às 20 horas, em Três Saltos Alto.

Por daiane