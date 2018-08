Geral

Na presença de autoridades, comunidade e representantes dos grupos do Núcleo Municipal de Cultura, a Casa do Museu sediou na tarde da segunda-feira, 13, o lançamento do edital Tem Música no Museu. O projeto será financiado pelo governo do Estado com recursos do Pró-Cultura RS – Fundo de Apoio à Cultura, somado à contrapartida do município. O objetivo é proporcionar a iniciação musical – vocal e instrumentos – para crianças e jovens através de oficinas, visando a formação de uma Orquestra Municipal.

Para abrilhantar o evento, o Coral Municipal, que completa 43 anos de atividades e é regido por Adriano Prediger, fez sua participação entoando o Hino de Arroio do Meio e uma canção tradicionalista. A Coordenadora do Departamento de Cultura/Casa do Museu, Carla Jaqueline Schroeder, contextualizou o projeto, que viabiliza a ideia de um Museu inovador, que oferece exposições temáticas contextualizadas no tempo e espaço, além da conexão com novas tecnologias e público e desenvolvimento da arte através da música.

Na sequência, a presidente do Núcleo Municipal de Cultura, Alice Forneck, lembrou que o Núcleo completa 30 anos e é composto por 11 grupos, incluindo danças alemãs, gaúchas, canto coral, teatro e artesanato, que recebem auxílio financeiro do Poder Público e como contrapartida participam de eventos do município. “Este é um incentivo e uma inspiração para que a música instrumental seja divulgada dentro e fora de Arroio do Meio”, comemora.

O prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes ressaltaram o orgulho pela diversidade cultural do município e a alegria pelo momento que marca o início do sonho de uma orquestra municipal, citada no Plano de Governo aprovado em 2016 pela comunidade. Schnack lembrou de mais duas ações paralelas que foram encaminhadas simultaneamente como incentivo à arte musical, referindo-se à oficina realizada em quartas-feiras à noite desde 1º de agosto, sob coordenação do professor Cristiano Leonhardt. “Além disso, estamos buscando uma emenda de R$ 100 mil junto ao governo federal para aquisição de instrumentos”, informa. “São três frentes importantes para Arroio do Meio ficar ainda mais musicalizada”, salienta.

Saiba mais

•Em setembro abrem as inscrições para profissionais interessados em participar do edital Tem Música no Museu;

•O período de inscrições para alunos inicia em fevereiro;

•As oficinas serão realizadas de março a novembro de 2019, na Casa do Museu, com encontros semanais;

•O investimento para viabilizar o projeto é de R$ 72 mil, sendo R$ 50 mil de recursos provenientes do governo do Estado, somado à contrapartida do município.

Por daiane