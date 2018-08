Geral

Está programado para às 9h30min de 28 de agosto, terça-feira, o júri popular, para o julgamento de Rudinei da Silva Rios, acusado de um homicídio ocorrido entre 2 e 3 de novembro de 2010, no loteamento Glória em Arroio do Meio.

O réu é suspeito de matar com uma facada o pintor Milton Luiz Tonetti, que tinha 46 anos na época. Seu corpo foi encontrado por vizinhos logo que amanheceu, nas proximidades de uma casa que fica na esquina das ruas Machado de Assis e Jorge Amado, a uma quadra da escola infantil. A vítima era pai de dois filhos.

No júri, a acusação será feita pelo promotor titular de Encantado, André Eduardo Schröder Prediger. O promotor, de 42 anos, é o substituto efetivo do promotor Paulo Estevam Araújo, que deixou a comarca de Arroio do Meio há um mês.

Prediger será responsável pelos processos da comarca até os primeiros meses de 2019, quando será nomeado o novo titular. O critério para escolha do substituto será o interesse e o tempo de carreira na promotoria.

Natural de Santo Ângelo, Prediger cresceu em Venâncio Aires, mas sempre teve forte ligação com o Vale do Taquari, pois seu pai é natural de Arroio da Seca, Imigrante. Morador de Lajeado, o promotor tem cerca de 20 anos de carreira no MP, atuando por sete anos em Teutônia e dez anos em Encantado. Além de promotor também é professor de Direito da Univates há mais de dez anos e aguarda um bom número de alunos para acompanhar o júri.

Por daiane