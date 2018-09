Economia

Nos dias 21 e 22 de setembro a comunidade arroio-meense e regional terá a oportunidade de conferir o potencial de Arroio do Meio no setor imobiliário, com a 1ª Feira de Imóveis e 1ª Mostra de Profissionais da Construção Civil de Arroio do Meio, a Imove – A Feira do Meio do Vale. O evento foi lançado na noite de quarta-feira, no auditório da Acisam e é uma realização da recém-criada Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Setor Imobiliário e afins de Arroio do Meio (Apreciam), com apoio da prefeitura. A feira e a mostra acontecem no Clube Esportivo, enquanto que na Rua de Eventos haverá concentração de apoiadores ligados ao setor.

No lançamento, o presidente da Apreciam, João Carlos Hilgert, ressaltou que o município possui uma localização privilegiada, no meio da região que está em pleno desenvolvimento, e se destaca pela qualidade de vida. Disse que é preciso olhar para frente e pensar no futuro e que Arroio do Meio tem uma grande atividade no setor imobiliário e faz sua parte no desenvolvimento regional. Ressaltou que a associação congrega todos os segmentos vinculados ao setor e visa a qualificá-lo e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia do município.

Hilgert lembrou que Arroio do Meio já foi conhecida como a capital do tijolo maciço pelo grande número de cerâmicas instaladas, que muitos pedreiros e outros profissionais se formaram nos últimos anos, além de possuir uma atuação forte no ramo de móveis, esquadrias, artefatos de concreto e lojas de material de construção. A feira será uma vitrine para mostrar o que está sendo feito neste ramo, além de visar a negociação de imóveis. O evento vai ter duas frentes de atuação para os participantes, estandes para imobiliárias, loteadoras, construtoras e corretores de imóveis com atuação na cidade apresentando opções de investimento como: casas, sobrados, apartamentos, terrenos, sítios, áreas de terra e oportunidades para investidores. E ainda mostra de profissionais do segmento que engloba os serviços relacionados à construção civil: engenheiros, arquitetos, designers e interiores, pedreiros, topógrafos, eletricistas, encanadores, azulejistas e pintores.

Nesta primeira edição a feira é voltada apenas para expositores locais, seja nos imóveis ou na mostra de profissionais. Futuramente o evento pode ser maior e mais encorpado. Dos 14 estandes destinados para a feira de imóveis, 10 já foram comercializados. A venda de espaços continua.

O nome Imove, conforme explicou João Carlos, não deriva de imóveis, e remete à MOVIMENTO, que engloba uma das ideias centrais da feira: movimentar o setor.

Como a ideia dos organizadores é fazer com que a programação atenda a toda família, haverá brinquedos para crianças e sinal wi-fi liberado na parte externa. Também participam instituições financeiras dando suporte para que os negócios se concretizem.

O prefeito Klaus Werner Schnack elogiou a iniciativa e se disse orgulhoso do avanço do setor no município, com loteamentos estruturados, novos empreendimentos prediais e, na soma de esforços entre município e moradores, diversas ruas foram e estão sendo pavimentadas de forma associativa. Klaus frisou que o estacionamento rotativo traz oportunidades para todos da área central, pois equilibra o movimento e valoriza imóveis em ruas que até então tinham menos circulação.

Na atual gestão – 20 meses – deram entrada no setor de planejamento do município 463 projetos de construção civil assinados por 87 profissionais. Os números confirmam, segundo Schnack, o desenvolvimento do setor em Arroio do Meio.

O prefeito disse que o município é parceiro da feira e de iniciativas, como a criação da Apreciam, que venham para qualificar cada vez mais este produto. Frisou que torce para que a noite seja um momento histórico e desejou uma grande feira para todos.

Por daiane