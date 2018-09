Futsal

O Campeonato Municipal de Futsal de Travesseiro, promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal, realizou rodada na noite de sexta-feira, dia 24, no Clube Esportivo Travesseirense, com os jogos da rodada semifinal. Pelo Feminino, jogaram Segura Minha Bolsa 7 x 1 Escolinha de Travesseiro; pela categoria Força Livre, tivemos São Miguel 3 x 2 AERJ; pela categoria Veteranos, São João 2 x 3 Oque Sobrou e pela Força Livre, Laranja Mecânica 4 x 1 Esquadrão.

O torneio chega ao seu final na noite desta sexta-feira, dia 31, com a realização dos jogos finais das quatro categorias. A rodada abre com a disputa do 3º e 4º lugar da Força Livre entre Esquadrão x AERJ. Na segunda partida jogam pela decisão da Sub-16, Escolinha de Travesseiro x Desimpedidos. A partida seguinte decide o título do feminino reunindo Amigas do Neu x Segura Minha Bolsa. Na quarta partida teremos a disputa do título dos veteranos entre Madeireira Travesseiro x Oque Sobrou. A rodada será fechada com a decisão da Força Livre entre as equipes Laranja Mecânica x São Miguel. Os jogos iniciam às 19 horas.

Por daiane