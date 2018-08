Futsal

O 20º Campeonato Municipal de Futsal de Capitão – Taça Sicredi, realizou na sexta-feira, dia 27, os jogos da 4ª rodada em Linha Argola, onde jogaram Harmonia “A” 12 x 01 São Luiz, Wikens 3 x 1 Al-Quaeda, Xurupita 2 x 3 Meia Boca, Galácticos 6 x 3 Cafumangos e Linha Argola 6 x 1 Polêmicos.

O certame continua hoje, dia 03, com os jogos da 5ª rodada no Ginásio de Esportes ao lado da Escola Construindo o Saber, onde se enfrentam Linha Argola x Malandramente, União x Polêmicos, Harmonia “B” x Al Quaeda, Wikens x São Luiz e Cafumangos x Bayer de Mulekes. O torneio tem a participação de quatro equipes na categoria Feminino e 14 equipes na categoria Força Livre, divididas em duas chaves de sete, com a classificação de quatro equipes em cada chave.

Por daiane