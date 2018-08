Agricultura

Com o tema “Despertar para as potencialidades da agricultura familiar”, a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, a Comissão Regional de Jovens Rurais e a Emater/RS-Ascar programam para o próximo dia 31 de agosto o 3º Seminário Regional de Jovens Rurais. O evento, com início previsto para as 8h, ocorre no Parque Temático Christoph Bauer, em Forquetinha. O objetivo do evento é o de sensibilizar o jovem, motivando-o para a permanência no meio rural e estimulando-o para o desenvolvimento do espírito empreendedor.

Na ocasião haverá apresentação do grupo de jovens da Regional Sindical Serra do Alto Taquari que trará o projeto “Empreendedorismo Rural”. Já a comissão de jovens da regional Vale do Taquari mostrará o projeto “Herdeiros do Amanhã”. Também durante o encontro, o extensionista da Emater/RS-Ascar, Marcelo Müller será o responsável por um painel motivacional e de sensibilização com os jovens. No turno da tarde haverá atividade de campo com quatro estações, em que serão abordados os temas agroecologia, turismo rural, agroindústria familiar e o jovem no movimento sindical, políticas públicas e gênero.

Mais informações podem ser obtidas no escritório municipal da Emater/RS-Ascar de Forquetinha ou pelo telefone (51) 3613-2011.

Por daiane