O trabalho do artista Giazer Veiga, que tem produzido pinturas com café ao invés de tinta, vai extrapolar o solo arroio-meense. Na terça-feira, dia 7, será aberta a exposição Sonhos com Café, no Sesc de Lajeado. A abertura acontece às 19h, na Sala de Exposições do Sesc Lajeado (rua Silva Jardim, 135), com coquetel e bate-papo com o artista.

Estarão expostas em torno de 60 pinturas de tamanhos variados, todas pintadas com café. Retratam pessoas, cenas cotidianas e a natureza. Para Giazer, expor seu trabalho pela primeira vez de forma individual e num espaço como o Sesc, é emocionante. “Quando recebi o convite e fui conhecer o lugar foi meio mágico imaginar que minhas obras teriam um espaço exclusivo. Ter um convite importante como o do Sesc e a forma como eles me receberam e deram atenção total ao meu trabalho me deixou realmente feliz. A valorização como artista me impulsionou a criar coisas que realmente emocionasse as pessoas. É um trabalho muito persistente, é uma busca muito intensa e eu tenho paixão no que eu faço. Por isso trabalhar duro, insistir e ter um reconhecimento importante assim é realmente gratificante. Além de que, eu me sinto lisonjeado de receber um convite importante como o do Sesc”, aponta.

O artista está entusiasmado com a exposição e diz que quem for conferi-la vai se emocionar. “Estou realmente conectado com o que estou criando para esta exposição. Espero que as pessoas, ao olharem para as minhas pinturas, possam perceber uma mensagem como: olhe para as coisas simples e veja como elas são grandes e belas. No Sesc elas irão encontrar um ambiente aconchegante, obras que trazem algo na essência genuína do ser humano. A cor e o aroma de café e, claro, muita emoção”.

Giazer atribui sua inspiração à emoção em todas as suas nuances. Tem uma visão otimista sobre a valorização da arte, a partir da sua experiência. “Desde que comecei a expor para mostrar meus trabalhos, tive muita aceitação e reconhecimento das pessoas de modo geral. E isto me faz pensar que a arte é valorizada sim, desde que toque as pessoas de um modo diferente”.

Questionado do porquê de pintar com café, já que há uma infinidade de tintas coloridas, Giazer limita-se a dizer que é apenas uma forma de ver e perceber as coisas. “Eu gosto dos tons do café, acredito que ele se aproxima muito do sentimento que quero transmitir. Além de ficar nas pinturas o aroma dele”.

Serviço

Exposição: 08/08 a 30/09

Local: Sesc Lajeado – Rua Silva Jardim, 135

Horário e dias de visitação: Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 12h. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo fone (51)3714.2266.

Por daiane