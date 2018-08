Geral

No próximo dia 31 de agosto, o Teatro da Univates sedia a 13ª edição do Seminário Sincovat promovido pelo Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat) e Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Vale do Taquari (Aescon). O evento terá como mote “A ação maior da Educação é despertar valores internos”, apresentando novamente profissionais de destaque nos cenários brasileiro e mundial que, sob a perspectiva de diferentes áreas do conhecimento, debaterão acerca do papel da educação na sociedade atual.

Nesta semana o AT recebeu a visita de integrantes da comissão organizadora do seminário, a presidente do Sincovat, Cíntia Fortes e o contador e professor Ari Künzel. Ambos destacaram que o tema educação transcende a classe contábil e por isso a escolha da temática. “Acreditamos que através da educação estamos plantando uma semente para deixar um mundo melhor para as novas gerações”, frisa Cíntia, ressaltando que não é um evento voltado apenas para a classe contábil e sim para a comunidade em geral.

Palestrantes

A programação inicia às 7h30min com credenciamento e às 8h30min inicia a primeira palestra com o naturologista biológo e cientista Tiago Rocha. Ele vai abordar a educação alimentar e seu impacto na rotina das pessoas, sugerindo formas de incentivar o consumo consciente. Ainda pela manhã, palestra o professor, escritor e neurocientista Pedro Calabrez. Criador de um dos primeiros cursos de Neurociências Aplicadas aos Negócios do Brasil, vai abordar as ciências cognitivas aplicadas ao comportamento humano.

Na parte da tarde palestra o sociólogo e mestre em Educação, Renato Opertti. O uruguaio atua como coordenador do Programa de Inovação e Liderança em Currículo, Aprendizagem e Avaliação do Escritório Internacional de Educação da Unesco em Genebra, na Suíça. É autor de numerosos estudos sobre questões de política social, pobreza e educação e vai falar sobre currículos multidisciplinares. Encerra as palestras a psicóloga, psicoterapeuta e escritora italiana, doutora em Filosofia, Margherita Carotenuto, que vai abordar a história das teorias do conhecimento. As palestras da tarde terão tradução simultânea.

Também integram a programação apresentações culturais com a Orquestra Jovem de Teutônia e Orquestra Infantil da Orquestra Jovem Recando Maestro – e apresentações de ballet da Fundação Ângelo Bozetto, envolvendo, assim, todos os atores que fazem a educação.

Na oportunidade também será homenageado o contador ou contadora que se destaca na profissão e na comunidade.

Inscrições

As inscrições para a atividade estão abertas e poderão ser efetuadas no site www.seminariodosincovat.com.br. O valor do investimento é de R$ 50 para associados do Sincovat e estudantes e R$ 100 para os demais interessados. Mais informações no site do evento ou pelo telefone 3709-2816.

O 13º Seminário Sincovat é uma realização do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari (Sincovat) e da Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Vale do Taquari (Aescon), com o patrocínio de Sicredi Vale do Taquari e apoio institucional da prefeitura de Lajeado.

Por daiane