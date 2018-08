Geral

Família em primeiro lugar. Esse é o lema do servidor público Alex Sander Silva de Castro que com valores alicerçados no respeito ao próximo, honestidade, humildade e solidariedade educa os cinco filhos, frutos de dois relacionamentos. Apesar de três dos filhos morarem em Santa Maria, frutos do primeiro casamento e dois em Arroio do Meio em decorrência de um segundo relacionamento, a convivência é tranquila como se fosse uma grande família. Confidencia que a rigidez trazida da Brigada Militar dá lugar à tolerância, o que considera um avanço. “Eles se adoram. Tem até um grupo no whatsapp para conversar entre si”, fala.

Alex conta que a convivência entre os filhos que possuem idades entre dois e 15 anos é excelente e que o fato de serem de dois relacionamentos distintos não interfere na harmonia entres os irmãos, que não escondem a afinidade entre si. Prova disso são os encontros que ocorrem com frequência, hora em Santa Maria, hora em Arroio do Meio, os quais são esperados com ansiedade pelos irmãos. “Nesse fim de semana levarei Bruna e Bernardo para visitar os irmãos, Luan, Mariana e Camile em Santa Maria. Passaremos o fim de semana juntos. Será inesquecível”, fala.

Se por um lado os momentos felizes predominam, há também aqueles de angústia e apreensão. Um momento difícil ocorreu em 2016 quando Alex e o filho Luan sofreram um grave acidente em Lajeado, o que deixou o filho entre a vida e a morte. Com fratura exposta no joelho, Alex ficou internado por mais de uma semana. Em situação preocupante, Luan sofreu traumatismo craniano e fraturou o fêmur permanecendo em coma por 15 dias. Forças Alex buscou na família que não o abandonou nesse momento tão difícil. “A minha família não me abandonou. Todos vieram de Cacequi, minha terra natal, para me fortalecer e ajudar ”, fala.

