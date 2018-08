O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Iniciativa desenvolvida por educadores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, de Marques de Souza, desperta o interesse pela leitura para um grupo de pessoas da comunidade.

Proporcionando encontros mensais, o projeto “Despertar de um dom”, coordenado pelas professoras Júlia Martini e Gabriele Machado, tem entre os objetivos o de resgatar a sensibilidade e o gosto pela leitura, proporcionando interesse, prazer e encantamento em diversas ações, a fim de que os frequentadores adquiram capacidade crítica, argumentativa e reflexiva. “Percebemos que cada vez mais a nossa realidade tecnológica vem afastando o ato de ler de nossos alunos e este desinteresse pela leitura vem os prejudicando em diversos aspectos, como a escrita, interpretação e ampliação do vocabulário”, destaca a educadora Júlia.

Os encontros que ocorrem na Biblioteca Pública Municipal envolvem dez pessoas, com idades acima de 40 anos, e que integram o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). As obras são retiradas e levadas para casa, para após a leitura serem comentadas no próximo encontro. “Algumas não sabem ler e por isso recebem o auxílio das colegas. Sentam lado a lado e compartilham a leitura e o conhecimento. É muito gratificante presenciar isso”, afirma Gabriele. Entre os livros preferidos estão os de autoajuda, piadas e história. O espaço tem cerca de dez mil obras disponíveis.

O projeto também prevê outras atividades durante o ano, envolvendo alunos da Escola Carlos Gomes e comunidade como Minha Escola Lê, Chá da Leitura, Sacola Viajante, Piquenique Literário, Trilha da Leitura, Ação Social, Dicas de Leitura e Recreio Literário. “Ações que nos fazem compreender o mundo nas mais diversas formas e isso também é essencial para nossa sobrevivência”, comenta Júlia.

Entre as frequentadoras do projeto está Marlene Alebrandt (60) que destaca a importância da iniciativa. “Além de proporcionar leitura é um momento de reencontro com as amigas, de troca de ideias, da boa conversa, tudo o que só faz bem para nossa vida. A gente fica contando os dias para o próximo encontro. É tudo de bom”.

