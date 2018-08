Futsal

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Arroio do Meio comunica que abre nessa sexta-feira, dia 17 e segue até 10 de setembro o período de inscrições para as equipes interessadas em participar do 9º Campeonato Municipal de Futsal. As inscrições devem ser feitas na Casa do Museu, na rua Visconde do Rio Branco, 604, com o servidor Leandro Schuh, responsável pelo departamento.

O início do Campeonato está previsto para o dia 14 de setembro, com disputas nas categorias Força Livre Masculino, Força Livre Feminino, Veterano (nascidos em 1982) e Master (nascidos em 1968). Os jogos serão realizados nos ginásios do município, em datas e horários a serem definidos. No dia 10 de setembro ocorre reunião com organizadores e equipes para entrega das fichas e orientações. Mais informações pelo fone 3716 1166 ramal 211, WhatsApp 99305-4232 (com Schuh) ou 98926-4400 (com Mateus). Este ano as inscrições são limitadas em 14 equipes para o Força Livre Masculino, oito para Feminino, oito para o Veterano e seis para o Master.

O Campeonato Municipal de Futsal é organizado e promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer, com apoio da Administração Municipal. O principal objetivo é a valorização e o incentivo à prática de atividades desportivas na vida social da comunidade, promovendo o fortalecimento de laços de amizade e práticas saudáveis.

Por daiane