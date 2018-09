Geral

A sexta-feira passada, 24, foi de vento e muita chuva em Arroio do Meio. Pela manhã fortes ventos ocasionaram a queda de uma árvore que derrubou a rede elétrica na ERS-482, em Dona Rita. A energia só foi restabelecida às 23h, entretanto muitas residências ainda estão sem telefonia. A principal queixa é com a ineficiência do 0800, que sugere que os consumidores baixem aplicativos para requisitar reparos, mas nem todos os clientes têm habilidade ou acesso a estas ferramentas.

Nas imediações da queda de rede o vento também derrubou a cerca da residência da família de Genésio Halmenschlager. No bairro Dom Pedro II, ocorreu o destelhamento de seis telhas de barro de uma residência.

Em Forqueta, um poste de energia podre caiu sobre a VRS-811, nas imediações da Igreja de Pedra durante a madrugada de segunda-feira, dia 27. Condutores de veículos de maior porte tiveram que usar uma rota alternativa, por Linha 32 e Linha Pitsch. A via foi desobstruída por volta das 12h30min, quando o fornecimento de energia e sinal de telefonia também foram restabelecidos. A responsabilidade da manutenção no local é da RGE Sul.

O Coordenador Municipal da Defesa Civil, Paulo Roberto Heck, alerta para chuvas torrenciais que devem atingir a região neste fim de semana. Fenômenos como estes costumam ser mais comuns durante a primavera, quando há o choque de frentes frias e quentes.

Por daiane